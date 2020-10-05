В Белоруссии задержали повредившего водомёт протестующего

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В Белоруссии задержаны пятеро участников акции протеста, прошедшей 4 октября, один из них подозревается в повреждении водомёта, который милиция использовала против протестующих.
В Белоруссии задержали повредившего водомёт протестующего
  • Reuters

Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Пятеро участников воскресного протеста подозреваются в грубом нарушении общественного порядка», — цитирует ТАСС её сообщение в Telegram-канале. 

По её словам, граждане в возрасте от 21 до 30 лет координировали толпу протестующих и участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения.

Чемоданова сообщила, что 27-летний житель Столинского района вырвал гидронасосы из водомёта, а 26-летний житель Минска забросал спецтехнику камнями.

Также в Белоруссии возбуждены уголовные дела против 19 граждан, которые распространяли в интернете данные о сотрудниках правоохранительных органов.

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