В Минске возбудили дела за распространение в сети данных силовиков

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В Белоруссии возбуждены уголовные дела против 19 граждан, которые распространяли в интернете данные о сотрудниках правоохранительных органов. 
В Минске возбудили дела за распространение в сети данных силовиков
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

Отмечается, что Главное управление собственной безопасности МВД по Минску продолжает устанавливать лиц, которые публикуют данные о милиционерах и их родственниках в различных интернет-ресурсах, а также тех, кто оскорбляет или угрожает сотрудникам. 

«В отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, заведены уголовные дела», — указано в сообщении. 

В сентябре в Минске неизвестные подожгли автомобиль журналиста.

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