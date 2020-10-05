В Минске возбудили дела за распространение в сети данных силовиков

В Белоруссии возбуждены уголовные дела против 19 граждан, которые распространяли в интернете данные о сотрудниках правоохранительных органов.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

Отмечается, что Главное управление собственной безопасности МВД по Минску продолжает устанавливать лиц, которые публикуют данные о милиционерах и их родственниках в различных интернет-ресурсах, а также тех, кто оскорбляет или угрожает сотрудникам.

«В отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, заведены уголовные дела», — указано в сообщении.

В сентябре в Минске неизвестные подожгли автомобиль журналиста.