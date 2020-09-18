В Минске неизвестные подожгли автомобиль журналиста

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RT
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после поджога в Минске машины журналиста издания «СБ. Беларусь Сегодня» Романа Рудя. Об этом в интервью RT рассказал сам журналист.
В Минске неизвестные подожгли автомобиль журналиста
  • Reuters

По словам Рудя, он неоднократно выражал поддержку действующему президенту Александру Лукашенко в соцсетях и в ответ получал угрозы.  

«5 сентября данные о моей машине были опубликованы на одном из оппозиционных интернет-ресурсов. Там было всё: фотографии машины, государственный номер, место парковки. 14-го числа машину сожгли», — заявил журналист. 

Он сообщил, что автомобиль загорелся 14 сентября в 21:13. 

«Сотрудники МЧС прибыли на место оперативно и потушили внедорожник. На данный момент завершена экспертиза, в которой указана причина пожара — поджог. Злоумышленники облили крышу, капот и багажник автомобиля бензином, подожгли и скрылись», — сказал Рудь.

Журналист опасается за безопасность своей семьи. 

«Они пишут: «Сдохни, мразь. Тебе придётся отвечать за свои слова». За свою позицию я готов отвечать. Но при чём тут моя дочь? Она уже боится спать в своей комнате. Постоянно думает, что залетит в окно «коктейль Молотова» или просто камень. Она заикаться стала», — рассказал Роман. 

На данный момент, добавил он, следствие устанавливает размер причинённого ущерба, дело возбуждено по ст. 218 УК РБ («Умышленное уничтожение либо повреждение имущества»).

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