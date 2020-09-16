В Белоруссии заявили о задержании готовивших нападения на силовиков

В Минске задержаны трое мужчин, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Как отмечается, была получена информация, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в столице, «стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников».

«При этом не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Также мужчина скупал пиротехнику и дымовые шашки», — сообщается в Telegram.

13 сентября, как заявили в ведомстве, он начал искать «компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН».

«На предложение откликнулись двое 21-летних парней. Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали», — добавили в МВД.

В автомобиле мужчины были обнаружены петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что задержали в Минске мужчину, который распылил на милиционеров газ из баллончика во время акции протеста 5 сентября.