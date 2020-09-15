В Минске задержали распылившего в милиционеров газ из баллончика на протестах

В Минске задержали мужчину, который распылил на милиционеров газ из баллончика во время акции протеста 5 сентября. Им оказался 25-летний житель столицы Белоруссии, работающий в одной из IT-компаний. Об этом RT сообщили в пресс-службе белорусского МВД.

Инцидент произошёл во время протестной акции 5 сентября в центре Минска, рядом со станцией метро «Пушкинская».

«К молодому человеку подошли два милиционера и предупредили об ответственности за участие в несанкционированном митинге. В ответ протестующий достал газовый баллончик и распылил струю в лицо сотрудникам. Воспользовавшись замешательством, он успел ударить одного милиционера кулаком в лицо, а затем скрыться в толпе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 14 сентября оперативникам удалось установить личность нападавшего, он был задержан и отправлен в ИВС.

В МВД сообщили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 364 УК РБ, предусматривающей ответственность за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел.

Максимальный срок наказания за такое преступление — до шести лет лишения свободы.

Ранее в МВД Белоруссии заявили о задержании шести участников «лесного отряда», тренировавшихся в окрестностях Могилёва, чтобы в дальнейшем заниматься партизанской деятельностью.