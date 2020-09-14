В Белоруссии задержали «партизан» из «лесного отряда»

В МВД Белоруссии заявили о задержании шести участников «лесного отряда», тренировавшихся в окрестностях Могилёва, чтобы в дальнейшем заниматься партизанской деятельностью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

«Пресечена противоправная деятельность «лесного отряда». Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество «Партизаны Могилёва», куда входило 64 пользователя», — указывается в заявлении.

По данным МВД, данные лица собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилёвом.

«Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боёв, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу», — отметила Чемоданова.

По её словам, у задержанных нашли форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

Также представитель МВД добавила, что некоторые участники отряда изготавливали самодельные зажигательные устройства, а также проводили их испытания, записывая это на видео, чтобы потом выложить ролики в интернет.

Ранее Следственный комитет Белоруссии высказался по поводу призывов оппозиции создавать «дружины» для противодействия сотрудникам правоохранительных органов страны.