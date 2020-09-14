В СК Белоруссии высказались о формирующихся оппозицией «дружинах»

Следственный комитет (СК) Белоруссии высказался по поводу призывов оппозиции создавать «дружины» для противодействия сотрудникам правоохранительных органов страны.

«Появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными, способами препятствовать их законной деятельности», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В СК указали, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

«В случае групповых действий по организации массовых беспорядков и участию в них, сопровождающихся в том числе вооружённым сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — подчёркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии в ходе акций протеста, состоявшихся в воскресенье, 13 сентября, задержаны 774 человека.