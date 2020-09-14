В СК Белоруссии высказались о формирующихся оппозицией «дружинах»

Короткая ссылка
Следственный комитет (СК) Белоруссии высказался по поводу призывов оппозиции создавать «дружины» для противодействия сотрудникам правоохранительных органов страны.
В СК Белоруссии высказались о формирующихся оппозицией «дружинах»
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

«Появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными, способами препятствовать их законной деятельности», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В СК указали, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

«В случае групповых действий по организации массовых беспорядков и участию в них, сопровождающихся в том числе вооружённым сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — подчёркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии в ходе акций протеста, состоявшихся в воскресенье, 13 сентября, задержаны 774 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить