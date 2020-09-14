В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека

Короткая ссылка
В Белоруссии в ходе акций протеста, состоявшихся в воскресенье, 13 сентября, задержаны 774 человека.
В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека
  • Reuters

«13 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека», — говорится в сообщении МВД республики.

По данным ведомства, число участников протестных акций 13 сентября не превысило 22 тыс. человек.

В ходе акций протеста, состоявшихся в Белоруссии в субботу, 12 сентября, были задержаны 114 человек, в места содержания задержанных водворены 87 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить