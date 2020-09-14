В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека

В Белоруссии в ходе акций протеста, состоявшихся в воскресенье, 13 сентября, задержаны 774 человека.

«13 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека», — говорится в сообщении МВД республики.

По данным ведомства, число участников протестных акций 13 сентября не превысило 22 тыс. человек.

В ходе акций протеста, состоявшихся в Белоруссии в субботу, 12 сентября, были задержаны 114 человек, в места содержания задержанных водворены 87 человек.