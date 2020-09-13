В Белоруссии на акциях протеста 12 сентября задержали 114 человек

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В Белоруссии в ходе акций протеста, состоявшихся в субботу, 12 сентября, задержаны 114 человек, в места содержания задержанных водворены 87 человек.
В Белоруссии на акциях протеста 12 сентября задержали 114 человек
  • Reuters

Об этом информирует Министерство внутренних дел республики. 

«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 114 граждан (из них в городе Минске — 99)», — цитирует сообщение Интерфакс.

В МВД добавили, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 87 человек водворены в места содержания задержанных.

По данным министерства, всего в акциях протеста участвовали не более 1700 человек.

12 сентября сотрудники ОМОНа провели задержания на несанкционированном «Женском марше» в центре.

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