В Белоруссии на акциях протеста 12 сентября задержали 114 человек
- Reuters
Об этом информирует Министерство внутренних дел республики.
«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 114 граждан (из них в городе Минске — 99)», — цитирует сообщение Интерфакс.
В МВД добавили, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 87 человек водворены в места содержания задержанных.
По данным министерства, всего в акциях протеста участвовали не более 1700 человек.
12 сентября сотрудники ОМОНа провели задержания на несанкционированном «Женском марше» в центре.