В Белоруссии на акциях протеста 12 сентября задержали 114 человек

В Белоруссии в ходе акций протеста, состоявшихся в субботу, 12 сентября, задержаны 114 человек, в места содержания задержанных водворены 87 человек.

Об этом информирует Министерство внутренних дел республики.

«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 114 граждан (из них в городе Минске — 99)», — цитирует сообщение Интерфакс.

В МВД добавили, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 87 человек водворены в места содержания задержанных.

По данным министерства, всего в акциях протеста участвовали не более 1700 человек.

12 сентября сотрудники ОМОНа провели задержания на несанкционированном «Женском марше» в центре.