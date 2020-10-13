МВД Белоруссии сообщило о 186 задержанных на протестах 12 октября

Правоохранительные органы Белоруссии 12 октября задержали 186 участников несанкционированных протестных акций. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях, совершение иных правонарушений задержаны 186 граждан», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на 13 октября бросили несколько «коктейлей Молотова» на территорию Советского РУВД Минска, в результате чего загорелся служебный автобус.

В МВД заявили, что протесты стали «организованными и крайне радикальными», в связи с чем сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск будут при необходимости применять спецсредства и боевое оружие.