МВД Белоруссии сообщило о 186 задержанных на протестах 12 октября

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Правоохранительные органы Белоруссии 12 октября задержали 186 участников несанкционированных протестных акций. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
МВД Белоруссии сообщило о 186 задержанных на протестах 12 октября
  • Reuters

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях, совершение иных правонарушений задержаны 186 граждан», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на 13 октября бросили несколько «коктейлей Молотова» на территорию Советского РУВД Минска, в результате чего загорелся служебный автобус.

В МВД заявили, что протесты стали «организованными и крайне радикальными», в связи с чем сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск будут при необходимости применять спецсредства и боевое оружие.

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