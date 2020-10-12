Силовики Белоруссии готовы применять оружие при радикальных протестах

Протесты в Белоруссии стали «организованными и крайне радикальными», в связи с этим сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск будут при необходимости применять спецсредства и боевое оружие, заявил первый замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому — акции в минувшее воскресенье. Ещё днём и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже ночью — баррикады и горящие покрышки», — сказал он.

Казакевич подчеркнул, что «ничего общего с гражданским протестом это не имеет».

«Мы столкнулись не только с агрессией, а с группой боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, с попытками повторить события начала августа», — добавил он.

По его словам, «очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х».

«От имени МВД заявляю: мы не уйдём с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — заключил замминистра.

Как заявила ранее пресс-секретарь республиканского МВД Ольга Чемоданова, 11 октября в стране прошло 25 протестных акций, в которых приняли участие около 11 тыс. человек.

Она подчеркнула, что по сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, «но повысилась агрессивность толпы», в которой были «представители различных радикализированных группировок».