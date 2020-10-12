Более 700 человек задержали в Белоруссии в ходе протестов 11 октября

Около 11 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в Белоруссии 11 октября, было задержано 713 человек, сообщила пресс-секретарь республиканского МВД Ольга Чемоданова.

«Вчера, 11 октября, в стране зафиксировано 25 протестных акций. По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.)», — написала она в Telegram-канале.

По словам Чемодановой, «в места содержания задержанных водворены 570 человек».

Как сообщалось ранее, в разных городах Белоруссии в ходе освещения несанкционированных акций протеста 11 октября были задержаны более 20 журналистов.