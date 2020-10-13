Неизвестные бросили «коктейли Молотова» на территорию РУВД в Минске
- Reuters
«Происшествие случилось сегодня около 05:00. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении в Telegram.
Как отмечается, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся.
«Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось повреждённым», — добавили в ведомстве.
В настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
В середине августа в МВД заявляли, что задержали в Минске двух человек, которые изготавливали «коктейли Молотова».