Неизвестные бросили «коктейли Молотова» на территорию РУВД в Минске

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Неизвестные в ночь на 13 октября бросили несколько «коктейлей Молотова» на территорию Советского РУВД Минска, загорелся служебный автобус. Об этом заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.
Неизвестные бросили «коктейли Молотова» на территорию РУВД в Минске
  • Reuters

«Происшествие случилось сегодня около 05:00. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся.

«Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось повреждённым», — добавили в ведомстве.

В настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

В середине августа в МВД заявляли, что задержали в Минске двух человек, которые изготавливали «коктейли Молотова».

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