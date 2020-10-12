СМИ: Зеленский в Великобритании встретился с главой MI6

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с главой секретной разведывательной службы MI6 Ричардом Муром.

Об этом пишет издание ZN.UA, ссылаясь на источники.

Отмечается, что на встрече с украинской стороны, кроме Зеленского, был глава СБУ Иван Баканов.

Утверждается, что в ходе встречи обсуждались ситуация с антикоррупционными органами в Украине, ситуация на востоке страны и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Лондоне обсудили вопросы совместного противостояния «влиянию России»