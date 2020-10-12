СМИ: Зеленский в Великобритании встретился с главой MI6
- Reuters
Об этом пишет издание ZN.UA, ссылаясь на источники.
Отмечается, что на встрече с украинской стороны, кроме Зеленского, был глава СБУ Иван Баканов.
Утверждается, что в ходе встречи обсуждались ситуация с антикоррупционными органами в Украине, ситуация на востоке страны и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Лондоне обсудили вопросы совместного противостояния «влиянию России»