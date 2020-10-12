В Минобороны Азербайджана отвергли заявление Армении о сбитом Су-25
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Как ранее написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, «под прикрытием истребителей F-16 ВВС Турции азербайджанские ВВС применяют штурмовые самолёты Су-25 вдоль границы».
«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха в северо-восточном направлении сбили одну единицу Су-25 противника», — говорится в её сообщении.
При этом в Министерстве обороны Азербайджана назвали эти сообщения «очередной глупостью».
«Боевая авиация Азербайджана не применяется, и мы полностью придерживаемся требования гуманитарного перемирия», — приводит ведомство слова полковника ВС Азербайджана Вагифа Даргяхлы.
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе по итогам встречи в Москве согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября.
Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, договорённости соблюдаются не в полной мере.