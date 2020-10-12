В Азербайджане возбудили дело против журналиста Семёна Пегова

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Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении российского журналиста Семёна Пегова по статьям о «призывах к терроризму» и о «пересечении границы Азербайджанской Республики».
В Азербайджане возбудили дело против журналиста Семёна Пегова
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Как заявили в ведомстве, «возникли основательные подозрения» в том, что Пегов «вступил в преступную связь с лицами, находящимся в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики».

«Объединившись с ними в преступную группировку, вопреки требованиям закона «О государственной границе Азербайджанской Республики» и Миграционного кодекса, незаконно пересёк международно признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, и проник на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории в целях поддержки незаконного режима, действующего под названием «Нагорно-Карабахская Республика», — говорится в сообщении прокуратуры Азербайджана.

Как полагают в ведомстве, расследованием «установлены основания для подозрения в том, что Пегов «проводил съёмки многочисленных армянских добровольцев» и «брал интервью у членов террористических группировок, действующих на оккупированных территориях», а также «призывал граждан Российской Федерации прибыть в зону боевых действий для оказания помощи Республике Армения».

«По факту генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214.2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, осуществление следствия по делу поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры», — добавили там.

Азербайджанская прокуратура «направила запрос об оказании правовой помощи» в компетентные органы «страны, гражданином которой является данное лицо».

9 октября Международная организация «Комитет защиты журналистов» призвала стороны нагорнокарабахского конфликта обеспечить безопасность работников СМИ в зоне боевых действий «и позволить им свободно осуществлять журналистскую деятельность».

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