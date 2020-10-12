Тихановская рассказала о сути возможных переговоров с Путиным

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, в чём видит суть возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которых она хочет.
Тихановская рассказала о сути возможных переговоров с Путиным
  • Reuters

«Мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры «вы убираете Лукашенко, мы вам сдаём страну». Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить своё будущее», — заявила Тихановская в интервью TUT.by.

Она отметила, что всегда заявляла, что белорусы «не против России, да и в России... это понимают».

«Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим», — сказала она.

Ранее Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, также она встречалась с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, Тихановская заявила о желании провести встречу с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что каких-либо контактов Путина с Тихановской не планируется.

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