Тихановская заявила о желании провести встречу с Путиным

Короткая ссылка
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом Интерфаксу заявили в штабе Тихановской.
Тихановская заявила о желании провести встречу с Путиным
  • globallookpress.com

Как отмечается, Тихановская в понедельник, 5 октября, встретилась в Берлине с представителями белорусской диаспоры. На встрече, как уточняется, отвечая на вопросы, она заявила о желании встретиться с Путиным.

«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она в ответ на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

Отвечая на вопрос, с кем бы она хотела встретиться не как политик, она назвала своего мужа, который находится под арестом в Белоруссии.

В середине сентября Тихановская отмечала, что если бы состоялась её встреча с Путиным, то она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить