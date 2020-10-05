Тихановская заявила о желании провести встречу с Путиным

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом Интерфаксу заявили в штабе Тихановской.

Как отмечается, Тихановская в понедельник, 5 октября, встретилась в Берлине с представителями белорусской диаспоры. На встрече, как уточняется, отвечая на вопросы, она заявила о желании встретиться с Путиным.

«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она в ответ на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

Отвечая на вопрос, с кем бы она хотела встретиться не как политик, она назвала своего мужа, который находится под арестом в Белоруссии.

В середине сентября Тихановская отмечала, что если бы состоялась её встреча с Путиным, то она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.