Тихановская заявила о желании провести встречу с Путиным
- globallookpress.com
Как отмечается, Тихановская в понедельник, 5 октября, встретилась в Берлине с представителями белорусской диаспоры. На встрече, как уточняется, отвечая на вопросы, она заявила о желании встретиться с Путиным.
«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она в ответ на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.
Отвечая на вопрос, с кем бы она хотела встретиться не как политик, она назвала своего мужа, который находится под арестом в Белоруссии.
В середине сентября Тихановская отмечала, что если бы состоялась её встреча с Путиным, то она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.