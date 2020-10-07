Песков: контакты Путина и Тихановской не планируются

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что какие-либо контакты российского лидера с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не планируются.
Песков: контакты Путина и Тихановской не планируются
  • РИА Новости

«Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. Каких-либо контактов не планируется», — сказал Песков.

Он отметил, что Тихановская «пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые, в свою очередь, считают нелегитимным действующего главу Белоруссии».

Ранее Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, также она встречалась с французским лидером Эммануэлем Макроном. Также Тихановская заявила о желании провести встречу с Путиным.

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