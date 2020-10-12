В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко с оппозицией в СИЗО

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с белорусскими оппозиционерами, которая состоялась в СИЗО КГБ в выходные.
В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко с оппозицией в СИЗО
  • РИА Новости

«Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированной главой государства — президентом Белоруссии», — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции. Они обсудили конституционную реформу в республике.

12 октября Лукашенко заявил о правильности передачи некоторых полномочий главы государства правительству и другим органам власти.

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