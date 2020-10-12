В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко с оппозицией в СИЗО
- РИА Новости
«Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированной главой государства — президентом Белоруссии», — сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции. Они обсудили конституционную реформу в республике.
12 октября Лукашенко заявил о правильности передачи некоторых полномочий главы государства правительству и другим органам власти.