Меркель обсудила с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудила с ним ситуацию в Карабахе.
Меркель обсудила с Пашиняном ситуацию в Карабахе
  • Reuters

«Канцлер приветствовала соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях и подчеркнула, что его должны соблюдать все стороны», — приводит ТАСС сообщение немецкого кабмина.

Меркель призвала «начать обстоятельные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ».

10 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана подготовили совместное заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу в субботу с 12:00 по местному времени. Позднее стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить