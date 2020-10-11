Меркель обсудила с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудила с ним ситуацию в Карабахе.

«Канцлер приветствовала соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях и подчеркнула, что его должны соблюдать все стороны», — приводит ТАСС сообщение немецкого кабмина.

Меркель призвала «начать обстоятельные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ».

10 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана подготовили совместное заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу в субботу с 12:00 по местному времени. Позднее стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.