Глава Евросовета призвал к соблюдению перемирия в Карабахе

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать договорённости о прекращении огня.

«Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном — важный шаг на пути к деэскалации. Я призываю стороны соблюдать прекращение огня, чтобы избегать большего насилия и не подвергать опасности гражданских лиц», — написал Мишель в Twitter.

По его словам, необходимо без промедления возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий.

10 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана подготовили совместное заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу в субботу с 12:00 по местному времени.

Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.