В Минске закрыли восемь станций метро
- Reuters
«В 16:27 на вход и выход закрыта станция метро «Пушкинская», — говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.
Также в Минске ранее были закрыты станции «Фрунзенская», «Молодёжная», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Площадь Победы» и «Площадь Ленина».
Ранее в ГУВД Минска сообщили о задержании нескольких десятков протестующих.
В МВД Белоруссии отмечали, что в центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции усилили меры безопасности.