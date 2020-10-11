В Минске закрыли восемь станций метро

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Минский метрополитен сообщил о закрытии восьми станций на фоне акции протеста в столице Белоруссии.
В Минске закрыли восемь станций метро
  • Reuters

«В 16:27 на вход и выход закрыта станция метро «Пушкинская», — говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.

Также в Минске ранее были закрыты станции «Фрунзенская», «Молодёжная», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Площадь Победы» и «Площадь Ленина».

Ранее в ГУВД Минска сообщили о задержании нескольких десятков протестующих.

В МВД Белоруссии отмечали, что в центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции усилили меры безопасности.

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