В Минске закрыли восемь станций метро

Минский метрополитен сообщил о закрытии восьми станций на фоне акции протеста в столице Белоруссии.

«В 16:27 на вход и выход закрыта станция метро «Пушкинская», — говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.

Также в Минске ранее были закрыты станции «Фрунзенская», «Молодёжная», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Площадь Победы» и «Площадь Ленина».

Ранее в ГУВД Минска сообщили о задержании нескольких десятков протестующих.

В МВД Белоруссии отмечали, что в центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции усилили меры безопасности.