В ГУВД Минска сообщили о задержании нескольких десятков протестующих

На акциях протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Задержаны несколько десятков участников несанкционированного массового мероприятия в Минске. Они доставлены в территориальные отделения милиции для разбирательств», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее сообщалось, что в разных городах Белоруссии в ходе освещения несанкционированных акций протеста 11 октября задержаны более 20 журналистов.

Кроме того, в центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции усилили меры безопасности.