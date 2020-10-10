Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнёром
- РИА Новости
«Россия — наш главный стратегический партнёр и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», — приводит РИА Новости его слова.
Жапаров также отметил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трёх дней.
«Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трёх дней», — сказал он.
Ранее сообщалось, что парламент Киргизии в рамках внеочередного заседания будет рассматривать только кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра республики. Об этом заявила вице-спикер Аида Касымалиева.