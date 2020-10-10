Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнёром

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Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Москва является главным стратегическим партнёром Бишкека и останется им.
Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнёром
  • РИА Новости

«Россия — наш главный стратегический партнёр и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», — приводит РИА Новости его слова.

Жапаров также отметил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трёх дней.

«Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трёх дней», — сказал он.

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии в рамках внеочередного заседания будет рассматривать только кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра республики. Об этом заявила вице-спикер Аида Касымалиева.

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