Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнёром

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Москва является главным стратегическим партнёром Бишкека и останется им.

«Россия — наш главный стратегический партнёр и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», — приводит РИА Новости его слова.

Жапаров также отметил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трёх дней.

«Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трёх дней», — сказал он.

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии в рамках внеочередного заседания будет рассматривать только кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра республики. Об этом заявила вице-спикер Аида Касымалиева.