Парламент Киргизии рассматривает одного кандидата на пост премьера
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«Пока только один Садыр Жапаров. Считается, что коалиция большинства уже утвердила его кандидатом, и теперь он вносит в парламент свою программу и структуру, и мы утверждаем его кандидатуру», — цитирует её ТАСС.
9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.
Парламент Киргизии ранее представил кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра.