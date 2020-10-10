Парламент Киргизии рассматривает одного кандидата на пост премьера

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Парламент Киргизии в рамках внеочередного заседания будет рассматривать только кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра республики, заявила вице-спикер Аида Касымалиева.
Парламент Киргизии рассматривает одного кандидата на пост премьера
  • © пресс-служба ЖК КР

«Пока только один Садыр Жапаров. Считается, что коалиция большинства уже утвердила его кандидатом, и теперь он вносит в парламент свою программу и структуру, и мы утверждаем его кандидатуру», — цитирует её ТАСС.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.

Парламент Киргизии ранее представил кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра.

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