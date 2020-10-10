МИД Азербайджана назвал сбалансированной позицию России по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал сбалансированной позицию России по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Россия наш сосед, с которым у нас стратегические отношения. Россия продемонстрировала сбалансированный подход, сохранила нейтралитет в период эскалации», — цитирует его в ходе пресс-конференции Интерфакс.

Байрамов подчеркнул, что в Баку высоко ценят усилия президента России Владимира Путина по организации гуманитарного перемирия.

Ранее президент Армении Армен Саркисян выразил благодарность сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в особенности России, за содействие в прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».