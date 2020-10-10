В Бишкеке оценили ущерб от беспорядков в более $200 тысяч

Ущерб от беспорядков в Бишкеке предварительно оценивается в $213 тыс., сообщили в мэрии города.

«Предварительная сумма ущерба после митингов в Бишкеке оценивается в 17 млн сомов ($213 тыс.), подсчёты продолжаются», — цитирует пресс-службу городской администрации Интерфакс.

В результате беспорядков повреждены семь специальных автомобилей скорой помощи, 12 автобусов и 16 служебных патрульных машин.

«В самом же здании мэрии было преднамеренно испорчено дорогостоящее серверное оборудование, металлические двери и камеры видеонаблюдения», — добавили в мэрии.

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста после парламентских выборов.

Число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 1 тыс. человек, более 200 из них госпитализированы.