В Бишкеке оценили ущерб от беспорядков в более $200 тысяч
- AFP
«Предварительная сумма ущерба после митингов в Бишкеке оценивается в 17 млн сомов ($213 тыс.), подсчёты продолжаются», — цитирует пресс-службу городской администрации Интерфакс.
В результате беспорядков повреждены семь специальных автомобилей скорой помощи, 12 автобусов и 16 служебных патрульных машин.
«В самом же здании мэрии было преднамеренно испорчено дорогостоящее серверное оборудование, металлические двери и камеры видеонаблюдения», — добавили в мэрии.
В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста после парламентских выборов.
Число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 1 тыс. человек, более 200 из них госпитализированы.