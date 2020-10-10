В Ереване сообщили об ударе по армянскому населённому пункту

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Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об ударе ВС Азербайджана по населённым пунктам недалеко от Капана.
В Ереване сообщили об ударе по армянскому населённому пункту
  • РИА Новости

Как написал в Facebook представитель армянского оборонного ведомства, «Капан не пострадал», однако под обстрел попали сельская община Ерицванк, а также посёлок Арцваник Капанской области Сюникского региона Армении.

«Есть одна жертва», — отметил Ованнисян.

Как заявили в Министерстве обороны Азербайджана, информация об обстреле Капана «является ложной и очередной провокацией противника».

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об интенсивном огне со стороны Армении по Гадруту. Представитель Минобороны Армении опроверг это сообщение.

В 12:00 (11:00) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

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