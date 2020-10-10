Число пострадавших на митинге в Бишкеке возросло до семи

Число пострадавших на митинге в Бишкеке в пятницу, 9 октября, возросло до семи, сообщили в Минздраве Киргизии.

«Всего после акции на площади за медицинской помощью обратились семь человек, двое из них госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

9 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке произошли столкновения между сторонниками бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и нового премьер-министра страны Садыра Жапарова.

Атамбаев позднее сообщил, что его автомобиль обстреляли на центральной площади в Бишкеке.

На митинге в Бишкеке также ранили кандидата в вице-премьеры Киргизии Тилека Тогтогазиева.