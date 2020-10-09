Пять человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Пять человек пострадали во время беспорядков в центре столицы Киргизии.

Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Киргизии.

«За медицинской помощью после беспорядков в больницы обратились пять человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение», — сказал собеседник.

Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что его автомобиль обстреляли на центральной площади в Бишкеке.

Также сообщалось, что на митинге в Бишкеке ранили кандидата в вице-премьеры Киргизии.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории Бишкека.

Подробнее о политической ситуации в Киргизии — в материале RT.