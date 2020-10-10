В МВД не выявили фактов погромов ночью в Бишкеке

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Прошедшая ночь в столице Киргизии Бишкеке прошла спокойно, фактов погромов и мародёрства не выявлено. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного ГУВД.

«Фактов погромов и мародёрства обнаружено и зафиксировано не было», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что ночью в Бишкеке дежурят патрули из милиционеров, военнослужащих и народных дружинников.

«Общественная безопасность граждан под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегически важные объекты под надёжной охраной», — добавили в ведомстве.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке на фоне продолжающихся акций протеста.

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