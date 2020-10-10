В МВД не выявили фактов погромов ночью в Бишкеке
«Фактов погромов и мародёрства обнаружено и зафиксировано не было», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что ночью в Бишкеке дежурят патрули из милиционеров, военнослужащих и народных дружинников.
«Общественная безопасность граждан под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегически важные объекты под надёжной охраной», — добавили в ведомстве.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке на фоне продолжающихся акций протеста.