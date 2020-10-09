Лукашенко рассказал, как помог Тихановской выехать в Литву

Власти Белоруссии помогли бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской выехать в Литву, дали ей с собой $15 тыс., которые были взяты с госпредприятия. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси её спас», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, Тихановская попросилась на приём к главе МВД Юрию Караваеву, о чём министр доложил Лукашенко.

«Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда», — сказал Лукашенко.

Как рассказал президент, белорусские власти понимали, что «может быть беда», и он отдал распоряжение.

«Мы под охраной, по её желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы её сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у неё нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли $15 тыс. и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала на шее. Вывезли», — отметил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии после президентских выборов начались массовые протесты. Победу на выборах, по данным ЦИК, одержал Лукашенко (80,1% голосов).

Тихановская после выборов выехала в Литву в целях безопасности.

Она отмечала готовность предоставить Лукашенко «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт».

Как подчёркивал сам Лукашенко, он не собирается «отдавать власть».