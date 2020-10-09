Макрон позвонил Алиеву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, стороны обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.
Макрон позвонил Алиеву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе
  • Reuters

«9 октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта», — приводит сообщение пресс-службы Алиева РИА Новости.

7 октября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

8 октября Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе.

По его словам, это необходимо для обмена пленными и телами погибших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить