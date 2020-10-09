Макрон позвонил Алиеву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, стороны обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.

«9 октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта», — приводит сообщение пресс-службы Алиева РИА Новости.

7 октября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

8 октября Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе.

По его словам, это необходимо для обмена пленными и телами погибших.