Макрон позвонил Алиеву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе
- Reuters
«9 октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта», — приводит сообщение пресс-службы Алиева РИА Новости.
7 октября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
8 октября Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе.
По его словам, это необходимо для обмена пленными и телами погибших.