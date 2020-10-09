Главы четырёх стран Центральной Азии сделали заявление по Киргизии

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Главы Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сделали совместное заявление по ситуации в Киргизии.
Главы четырёх стран Центральной Азии сделали заявление по Киргизии
  • Reuters

Текст опубликован на сайте президента Казахстана.

В заявлении говорится, что события в Киргизии вызывают «серьёзную обеспокоенность».

«Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране», — говорится в тексте.

Главы государств выразили надежду на то, что «все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства».

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.

Также сообщалось, что руководство ГКНБ Киргизии выпроводило из здания ведомства исполняющего обязанности секретаря Совбеза и координатора силовых структур Омурбека Суваналиева.

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