Главы четырёх стран Центральной Азии сделали заявление по Киргизии

Главы Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сделали совместное заявление по ситуации в Киргизии.

Текст опубликован на сайте президента Казахстана.

В заявлении говорится, что события в Киргизии вызывают «серьёзную обеспокоенность».

«Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране», — говорится в тексте.

Главы государств выразили надежду на то, что «все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства».

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.

Также сообщалось, что руководство ГКНБ Киргизии выпроводило из здания ведомства исполняющего обязанности секретаря Совбеза и координатора силовых структур Омурбека Суваналиева.