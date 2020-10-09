В Казахстане выявили 107 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 107 и достигло 108 561.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве страны. Общее число летальных исходов в Казахстане составляет 1759. Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусом, пожелал скорейшего выздоровления от этой болезни президенту США Дональду Трампу и рекомендовал ему слушаться предписаний врачей.