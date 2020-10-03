Назарбаев посоветовал Трампу слушаться врачей

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусом, пожелал скорейшего выздоровления от этой болезни президенту США Дональду Трампу и рекомендовал ему слушаться предписаний врачей.

«Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки», — приводит РИА Новости цитату из телеграммы.

Он также вспомнил и о своём опыте борьбы с болезнью.

«В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания», — добавил Назарбаев.

Ранее сообщалось, что Трампа доставили в военный госпиталь на лечение от коронавируса.