Назарбаев посоветовал Трампу слушаться врачей
- РИА Новости
«Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки», — приводит РИА Новости цитату из телеграммы.
Он также вспомнил и о своём опыте борьбы с болезнью.
«В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания», — добавил Назарбаев.
Ранее сообщалось, что Трампа доставили в военный госпиталь на лечение от коронавируса.