Назарбаев посоветовал Трампу слушаться врачей

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусом, пожелал скорейшего выздоровления от этой болезни президенту США Дональду Трампу и рекомендовал ему слушаться предписаний врачей.
Назарбаев посоветовал Трампу слушаться врачей
  • РИА Новости

«Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки», — приводит РИА Новости цитату из телеграммы.

Он также вспомнил и о своём опыте борьбы с болезнью.

«В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания», — добавил Назарбаев.

Ранее сообщалось, что Трампа доставили в военный госпиталь на лечение от коронавируса.

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