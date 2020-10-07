Зеленский заявил, что членство Украины в ЕС невозможно «уже завтра»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство страны в Евросоюзе не может произойти «уже завтра».
Зеленский заявил, что членство Украины в ЕС невозможно «уже завтра»
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Об этом он написал в своей колонке для издания «Европейская правда» по результатам 22-го саммита Украина — ЕС. 

Зеленский отметил, что членство Украины в ЕС невозможно «уже завтра».

При этом он отметил, что Украине нужен пошаговый план для членства в ЕС.

«Мы точно хотим понимать — это чёткий и согласованный с нашими европейскими партнёрами пошаговый план, чтобы это произошло как можно скорее», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Украина — ЕС. Киев на саммите в Брюсселе подписал соглашения с Еврокомиссией на сумму €60 млн и три инвестиционных проекта с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму более €300 млн.

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