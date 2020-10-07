Состояние Порошенко ухудшилось после заболевания коронавирусом

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Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, ухудшилось. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко в интервью журналисту Янине Соколовой.
Состояние Порошенко ухудшилось после заболевания коронавирусом
  • Reuters

«Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление лёгких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая», — заявила она.

По её словам, из-за этого врачи не могут взять у Порошенко анализ, чтобы понять, как протекает болезнь.

Также Марина Порошенко рассказала, что их дочь, также заболевшая COVID-19, переносит болезнь легче.

29 сентября Порошенко рассказал, что заболел коронавирусом. Позже он был госпитализирован в Киеве из-за двусторонней пневмонии.

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