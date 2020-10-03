Заболевший коронавирусом Порошенко госпитализирован с пневмонией

Заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 экс-президент Украины Пётр Порошенко госпитализирован в Киеве из-за двусторонней пневмонии. Об этом заявила жена политика Марина Порошенко.

«Пётр Алексеевич доставлен в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление лёгких, он имеет сильную волю и демонстрирует её в борьбе с болезнью. Он чётко придерживается прописанного протокола лечения», — приводит её слова пресс-служба партии «Европейская солидарность» в Facebook.

29 сентября Порошенко рассказал, что заболел коронавирусом.

В августе сообщалось, что лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

11 сентября стало известно, что Тимошенко вылечилась.