Заболевший коронавирусом Порошенко госпитализирован с пневмонией
- Reuters
«Пётр Алексеевич доставлен в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление лёгких, он имеет сильную волю и демонстрирует её в борьбе с болезнью. Он чётко придерживается прописанного протокола лечения», — приводит её слова пресс-служба партии «Европейская солидарность» в Facebook.
29 сентября Порошенко рассказал, что заболел коронавирусом.
В августе сообщалось, что лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.
11 сентября стало известно, что Тимошенко вылечилась.