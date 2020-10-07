Число случаев COVID-19 на Украине побило суточный рекорд
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
На 7 октября в стране выявлено 239 337 случаев COVID-19, умерли 4597 человек, всего выздоровели 105 970 пациентов, из них за последние сутки — 2569 человек.
Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области (685), Киеве (383), Одесской (316), Днепропетровской областях (316).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Европейским союзом по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.