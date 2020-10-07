Число случаев COVID-19 на Украине побило суточный рекорд

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Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки возросло на 4753, что является рекордным приростом в стране. Умерли 77 человек.
Число случаев COVID-19 на Украине побило суточный рекорд
  • © Genya SAVILOV / AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

На 7 октября в стране выявлено 239 337 случаев COVID-19, умерли 4597 человек, всего выздоровели 105 970 пациентов, из них за последние сутки — 2569 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области (685), Киеве (383), Одесской (316), Днепропетровской областях (316).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Европейским союзом по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

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