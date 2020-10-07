Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 108,3 тысячи

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 66 и достигло 108 362.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1749.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 103 465 пациентов с коронавирусом.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусом, пожелал скорейшего выздоровления от этой болезни президенту США Дональду Трампу и рекомендовал ему слушаться предписаний врачей.

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