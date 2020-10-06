В Армении опровергли обстрел нефтяных объектов Азербайджана

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Минобороны Армении опровергло заявления азербайджанской Генпрокуратуры об обстреле нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан.
В Армении опровергли обстрел нефтяных объектов Азербайджана
  • © Минобороны Армении

«Сообщения Азербайджана о том, что армянские воинские подразделения пытались нанести удар по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, — наглая ложь. Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовая инфраструктура не является нашей мишенью», — цитирует пресс-секретаря армянского ведомства Шушан Степанян ТАСС.

В то же время в Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что «6 октября примерно в 21:00 вооружённые силы оккупирующей страны подвергли ракетному обстрелу проходящую через Евлахский район часть нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан».

Там уточнили, что азербайджанской армии удалось пресечь попытку обстрела.

Ранее Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле города Гянджи с территории Бердской области республики.

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