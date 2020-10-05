Азербайджан и Армения заявили об обстрелах

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Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что ВС Азербайджана обстреливают столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт ракетами с большой интенсивностью.
Азербайджан и Армения заявили об обстрелах
  • © Karo Sahakyan/ArmGov/PAN Photo/Handout via REUTERS

Об этом она написала в Facebook.

Министерство обороны Азербайджана между тем заявило, что радиолокационные системы ПВО страны зафиксировали запуск ракеты с территории Армении.

«Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении», — говорится в заявлении азербайджанском оборонном ведомстве.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности республики принять переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе.

2 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, в ходе которых заявил о риске интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе.

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