Азербайджан и Армения заявили об обстрелах

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что ВС Азербайджана обстреливают столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт ракетами с большой интенсивностью.

Об этом она написала в Facebook.

Министерство обороны Азербайджана между тем заявило, что радиолокационные системы ПВО страны зафиксировали запуск ракеты с территории Армении.

«Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении», — говорится в заявлении азербайджанском оборонном ведомстве.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности республики принять переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе.

2 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, в ходе которых заявил о риске интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе.