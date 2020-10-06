Политолог объяснил соглашения Украины и ЕС на более чем €300 млн

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RT
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT подписание Киевом соглашения с Еврокомиссией на сумму €60 млн и ряда инвестиционных проектов с Европейским инвестиционным банком на сумму более €300 млн.
Политолог объяснил соглашения Украины и ЕС на более чем €300 млн
  • Reuters

«Евросоюз никогда не оказывает безвозмездной помощи. За все эти финансовые вливания Киев заплатит сполна. Украина уже платит за эти вливания частью своего суверенитета... Не стоит воспринимать это как действенную помощь от Запада Украине... Вливаемые в Украину средства существенно не исправят ситуацию в этой стране, и, я думаю, это понимают и в Европейском союзе», — считает Мезюхо.

Ранее в рамках саммита Украина — ЕС в Брюсселе стороны подписали три программы на общую сумму €60 млн «для дальнейшего быстрого восстановления страны».

Также были подписаны инвестпроекты с Европейским инвестиционным банком на более чем €330 млн.

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