Оппозиция намерена выдвинуть Жапарова на пост киргизского премьера

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Оппозиционные силы намерены выдвинуть бывшего депутата парламента Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Мекенчил».
Оппозиция намерена выдвинуть Жапарова на пост киргизского премьера
  • © Пресс-служба ЖК КР

«Оппозиция хочет видеть на посту премьер-министра Садыра Жапарова», — приводит Интерфакс его слова.

Кроме того, представитель оппозиционной национал-патриотической партии «Чон казат» Максат Мамытканов рассказал, что оппозиционные силы будут добиваться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой им должности президента республики.

Ранее Жээнбеков назвал попыткой захвата власти события в стране после парламентских выборов и призвал к миру.

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