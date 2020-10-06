Оппозиция намерена выдвинуть Жапарова на пост киргизского премьера
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«Оппозиция хочет видеть на посту премьер-министра Садыра Жапарова», — приводит Интерфакс его слова.
Кроме того, представитель оппозиционной национал-патриотической партии «Чон казат» Максат Мамытканов рассказал, что оппозиционные силы будут добиваться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой им должности президента республики.
Ранее Жээнбеков назвал попыткой захвата власти события в стране после парламентских выборов и призвал к миру.