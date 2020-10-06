Оппозиция намерена выдвинуть Жапарова на пост киргизского премьера

Оппозиционные силы намерены выдвинуть бывшего депутата парламента Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Мекенчил».

«Оппозиция хочет видеть на посту премьер-министра Садыра Жапарова», — приводит Интерфакс его слова.

Кроме того, представитель оппозиционной национал-патриотической партии «Чон казат» Максат Мамытканов рассказал, что оппозиционные силы будут добиваться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой им должности президента республики.

Ранее Жээнбеков назвал попыткой захвата власти события в стране после парламентских выборов и призвал к миру.