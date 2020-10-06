Президент Киргизии назвал попыткой захвата власти произошедшее ночью

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал попыткой захвата власти события в стране после парламентских выборов и призвал к миру.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть», — говорится в сообщении на сайте президента республики.

Жээнбеков заявил, что протестующие использовали итоги выборов как повод для нарушения общественного порядка.

«Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина», — добавил лидер Киргизии.

Он также призвал политические силы в стране «успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления».

Ранее ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата кабинета министров сообщал, что участники протестных акций в Киргизии захватили здание правительства страны в Бишкеке.

По последним данным, в ходе акций протеста в Киргизии один человек погиб и 590 пострадали.