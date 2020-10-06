Один человек погиб и ещё 590 пострадали на протестах в Киргизии

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Общее число пострадавших в ходе акций протеста в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

«По данным на 08:00 после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медицинской помощью обратились 590 человек», — цитирует РИА Новости представителя Минздрава страны.

Отмечается, что 150 человек из этого числа были госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

Из числа госпитализированных 13 пациентов находятся в реанимации, один человек скончался.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что держит ситуацию в стране под контролем и готов пойти на отмену итогов парламентских выборов.

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