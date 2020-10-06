Президент Киргизии отреагировал на протесты в стране

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что держит ситуацию в стране под контролем и готов пойти на отмену итогов парламентских выборов, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву.
Президент Киргизии отреагировал на протесты в стране
  • © REUTERS/Vladimir Pirogov

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих», — заявила Стамалиева.

По её словам, Жээнбеков рекомендует ЦИК изучить связанные с нарушениями материалы, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов.

Она подчеркнула, что все усилия президента направлены на возвращение ситуации в правовое русло.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков был освобождён из колонии в селе Молдовановка.

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