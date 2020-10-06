Президент Киргизии отреагировал на протесты в стране
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«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих», — заявила Стамалиева.
По её словам, Жээнбеков рекомендует ЦИК изучить связанные с нарушениями материалы, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов.
Она подчеркнула, что все усилия президента направлены на возвращение ситуации в правовое русло.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков был освобождён из колонии в селе Молдовановка.