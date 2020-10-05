В Литве началось досрочное голосование на выборах в сейм

Пресс-служба Главной избирательной комиссии Литвы сообщила о начале голосования на выборах в сейм страны.

Об этом сообщает Sputnik Литва.

«Оно продлится до 8 октября включительно. Заранее проголосовать можно с 07:00 до 20:00», — указывается в заявлении.

Уточняется, что количество дней досрочного голосования было увеличено для защиты избирателей и членов комиссии из-за пандемии коронавируса.

Ранее наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися и приняли итоговое заключение.

В ЦИК республики отметили, что явка на выборы составила 56,2%.